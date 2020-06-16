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16 июня 11:30
автор: Гичунцев Артур

Гончаренко – об уходе Трусовой к Евгению Плющенко: Дали больше бабла, поэтому и уходим

Ранее 15-летняя уроженка Рязани выступала под руководством Этери Тутберидзе.

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко прокомментировала переход Александры Трусовой в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Она два года подряд была чемпионкой мира среди юниоров. Когда била рекорды уже среди взрослых, ни папа, ни мама не говорили, что Тутберидзе внимания дочке не уделяла. Ну скажите честно: нам в другом месте просто дали больше бабла, поэтому и уходим», – приводит слова «Экспресс-газета».

Напомним, под руководством Тутберидзе Трусова становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2020, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, бронзовым призером финала Гран-при, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при.

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Гончаренко – об уходе Трусовой к Евгению Плющенко: Дали больше бабла, поэтому и уходим
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