Авербух раскрыл причины, по которым от Тутберидзе уходят фигуристки

Илья Авербух прокомментировал случаи ухода фигуристок из группы тренера Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна всегда сама за себя ответит, – рассказах чемпион мира 2001 года в танцах на льду в интервью для YouTube канала Надежды Стрелец. – Она не может до конца порадоваться тому, что ее ученица выиграла. Она вынуждена отдать свою силу второй.

Не знаю, услышат ли меня, поймут ли. Представьте себя в этом положении. Я уверен, для Этери и других тренеров важно, чтобы ее ученик стоял на первом месте. Для нее нет принципиального вопроса «Кто встанет?» Она отдает себя каждой на сто процентов. Стояла бы на пьедестале Женя Медведева, Этери Георгиевна радовалась бы за нее и переживала бы за Загитову. В равной степени. И наоборот.

Я сочувствую Этери только в том, что она не могла радоваться чемпионству.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять почему от нее уходят фигуристки. Это понятная история. Тут нечего рассуждать. В группе тяжелейшая конкуренция. Каждый хочет внимания от тренера только для себя, им кажется, что другим достается больше этого внимания. И еще куча советчиков, которые тебе «дуют в уши». Это похоже на империю, которая набирает силу, а потом начинаются требования из серии «Я хочу самоопределения». Это обычные законы.

Наша советская империя тоже с ними столкнулась, когда каждая республика начала говорить: «Это я кормлю тебя. Без меня ты вообще никто». Ну и что? Много выиграли от этого?»

В 2018-м Евгения Медведева ушла от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, а в начале мая нынешнего года Александра Трусова перешла в группу Евгения Плющенко.