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18 июня 08:40
автор: Гичунцев Артур

Евгений Плющенко: Трусова толкнула фигурное катание вперед

Ранее 15-летняя уроженка Рязани покинула группу Этери Тутберидзе перешла в академию известного фигуриста.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о планах на Александру Трусову, отметив, что его подопечная внесла особый вклад в развитие фигурного катания.

«Для меня на сегодняшний день номер один – пункт моей жизни – это воспитать и сделать из Трусовой универсального солдата. Универсальный солдат – это не только прыжковая составляющая, а чтобы она научилась кататься, делать суперподачи в хореографии, чтобы она забирала зал не только своими четверными прыжками, а интересными программами и своими красивыми движениями.

Трусову я считаю и считал до того момента, когда она каталась в другой группе, что она одна из лучших в мире. Не зря она вошла в Книгу Гиннеса со своими прыжками.

Конечно, Трусова толкнула фигурное катание вперед. Она поменяла мировоззрение фигурного катания именно женского, что можно прыгать четверные прыжки. И не один, а можно прыгать многооборотные прыжки по нескольку раз. И она уже сделала на соревнованиях уже четыре разных четверных. Это высочайший уровень спортсмена. Она девочка с большим характером, может, даже со сложным характером. И только такие бывают чемпионы. Она всегда ставит перед собой задачу, цель. И старается ее прямо на тренировках реализовать, воплотить, не перенося на следующий день. Мне это близко, приятно, потому что когда я был спортсменов, я тоже ставил задачу именно сегодня сделать, а не завтра», – цитирует Плющенко «Комсомольская правда».

Напомним, Трусова становилась бронзовым призером чемпионата Европы-2020, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, бронзовым призером финала Гран-при, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров и победительницей финала юниорского Гран-при.

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