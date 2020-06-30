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30 июня 16:10
автор: Виктор Шарафудинов

Медведева вернулась в Россию и сдала отрицательный тест на коронавирус

С начала апреля двукратная чемпионка мира находилась в Японию.

Евгения Медведева вернулась в Россию. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

«Евгения Медведева прилетела в Москву, сдала тесты на коронавирусную инфекцию, которые были отрицательными. Сейчас Женя находится на самоизоляции, и как только она закончится, фигуристка планирует вернуться на лед», – рассказал Коган в интервью ТАСС.

В апреле российская фигуристка улетела из Канады в Японию, где должна была принять участие в шоу Prism on Ice. Из-за пандемии коронавируса ледовое шоу, которое собирались провести с 5 по 7 июня в Канагаве, было отменено.

источник: ТАСС
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С начала апреля двукратная чемпионка мира находилась в Японию.
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