Forbes посчитал, как Загитова заработала больше миллиона долларов за минувший год

Авторитетный журнал Forbes сообщил, что в 2019 году олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова заработала 1,1 миллиона долларов.

Основные источники доходов российской спортсменки – это не призовые за выступления на соревнованиях, а доходы от рекламных контрактов и гонорары от участия в ледовых шоу.

Загитова исполняла главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». 22 выступления сделали фигуристку богаче на 8,06 миллиона рублей.

Когда Алина выступает в Западной Европе и Азии ее гонорары еще выше. Например, в Японии ей платят около 10 тысяч долларов за выступление, а в прошлом году она приняла участие в 20 заграничных шоу.

Также россиянка заключила рекламные контракты со спортивным брендом Puma, японской косметической компанией Shiseido и производителем матрасов Airweave. Forbes, ссылаясь на оценки экспертов, сообщает, что один годовой контракт приносит Загитовой от 100 до 200 тысяч долларов. Вдобавок Алина принимала участие в промо-акциях других известных компаний.