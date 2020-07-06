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06 июля 18:28
автор: Виктор Шарафудинов

Forbes посчитал, как Загитова заработала больше миллиона долларов за минувший год

Основные источники доходов олимпийской чемпионки Пхенхчана – это ледовые шоу и рекламные контракты.

Авторитетный журнал Forbes сообщил, что в 2019 году олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова заработала 1,1 миллиона долларов.

Основные источники доходов российской спортсменки – это не призовые за выступления на соревнованиях, а доходы от рекламных контрактов и гонорары от участия в ледовых шоу.

Загитова исполняла главную роль в ледовом спектакле Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». 22 выступления сделали фигуристку богаче на 8,06 миллиона рублей.

Когда Алина выступает в Западной Европе и Азии ее гонорары еще выше. Например, в Японии ей платят около 10 тысяч долларов за выступление, а в прошлом году она приняла участие в 20 заграничных шоу.

Также россиянка заключила рекламные контракты со спортивным брендом Puma, японской косметической компанией Shiseido и производителем матрасов Airweave. Forbes, ссылаясь на оценки экспертов, сообщает, что один годовой контракт приносит Загитовой от 100 до 200 тысяч долларов. Вдобавок Алина принимала участие в промо-акциях других известных компаний.

При этом второе и третье места на этапах Гран-при во Франции и Японии, а также шестое место в финале турнира принесли российской фигуристке 25 тысяч долларов. Также Алина получает президентскую стипендию в размере 52 тысяч рублей как олимпийская чемпионка.

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Forbes посчитал, как Загитова заработала больше миллиона долларов за минувший год
Основные источники доходов олимпийской чемпионки Пхенхчана – это ледовые шоу и рекламные контракты.
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