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27 июля 23:06
автор: Виктор Шарафудинов

Бронзовый призер чемпионата Европы Линдфордс завершила карьеру в возрасте 21 года

В 2019-м финская фигуристка на ЧЕ в Минске добилась лучшего результата в своей карьере.

Финская фигуристка Вивека Линдфорс, выступавшая в одиночном катании, объявила о завершении карьеры в спорте.

«Я решила закончить карьеру фигуристки, – цитирует слова 21-летней спортсменки сайт Федарции фигурного катания Финляндии. – После длительного периода реабилитации и многочисленных попыток вернуться к полноценным тренировкам, надо сказать, что я больше не могу привести свою спину в такую форму, чтобы выдерживать тренировки, необходимые для выступлений на высшем международном уровне.

На решение повлияло также получение места для учебы в университете Турку. Учитывая все обстоятельства, окончание карьеры, чтобы сосредоточиться на учебе – самый разумный вариант для меня на данный момент».

Лучший результат Линдфордс на международных соревнованиях третье место на чемпионате Европы 2019 года в Минске.

Два первых местах на тех соревнованиях заняли россиянки. Софья Самодурова стала чемпионкой, а Алина Загитова завоевала серебро.

источник: Федерация фигурного катания Финляндии
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Бронзовый призер чемпионата Европы Линдфордс завершила карьеру в возрасте 21 года
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