Максим Траньков: Честно говоря, весь мир фигурного катания был готов к тому, что Гран-при отменят

- Честно говоря, весь мир фигурного катания, наверное, был готов к тому, что Гран-при отменят. Но если ISU принял такое решение, значит, у них на то были веские основание и понимание ситуации. Самое главное и позитивное – спортсмены сейчас могут осознанно начинать готовиться, - передает слова Транькова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил проведение серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21, отметив, что проведение Финала Гран-при, которое планируется на 10-13 декабря 2020 года в Пекине, еще будет обсуждаться с китайскими коллегами ISU.