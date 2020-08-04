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04 августа 23:38

Максим Траньков: Честно говоря, весь мир фигурного катания был готов к тому, что Гран-при отменят

Двукратный олимпийский чемпион прокомментировал решение ISU провести Гран-при в условиях ограничения участников соревнований.

- Честно говоря, весь мир фигурного катания, наверное, был готов к тому, что Гран-при отменят. Но если ISU принял такое решение, значит, у них на то были веские основание и понимание ситуации. Самое главное и позитивное – спортсмены сейчас могут осознанно начинать готовиться, - передает слова Транькова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил проведение серии Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21, отметив, что проведение Финала Гран-при, которое планируется на 10-13 декабря 2020 года в Пекине, еще будет обсуждаться с китайскими коллегами ISU.

источник: «РИА Новости»
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автор: Юрий Нечаев
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