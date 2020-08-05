Евгений Плющенко: Хочу переговорить с министром спорта, чтобы Косторной разрешили поменять клуб

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал, как хочет решить проблему Алены Косторной.

«Алена приступила к тренировочному процессу. Она катается с Сергеем Розановым. Параллельно мы готовим документы. Несмотря на то, что трансферное окно закрыто, мы рассчитываем осуществить переход.

Я хочу переговорить с Министерством спорта, с министром спорта, чтобы Алене разрешили поменять клуб в виде исключения. Если нам пойдут навстречу, будет здорово. Все-таки Алена – чемпионка Европы.

Если переход не разрешат? На официальных соревнованиях она может кататься за предыдущий клуб, а тренироваться – у меня. Никаких препятствий к этому у меня нет», – цитирует Плющенко РБК.

Сотрудничество Косторной и Тутберидзе началось в 2017 году. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце.