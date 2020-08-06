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06 августа 11:35
автор: Юрий Нечаев,

Олег Матыцин: Я готов встретиться с Плющенко, но считаю переход Косторной не делом министерства

Ранее 16-летняя фигуристка перешла под руководство Евгения Плющенко, покинув команду Этери Тутберидзе.

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает переход Алены Косторной внутренним делом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я готов встретиться с Плющенко, но считаю, что это не предмет обсуждения в министерстве. Это вопрос исключительно культуры взаимоотношений внутри федерации. У нас ФФККР является очень компетентным органом. И надеюсь, все вопросы между тренерами под руководством федерации будут решены, мы не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому», - цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, Косторная приняла решение покинуть команду Тутберидзе и перейти в академию Плющенко. ФФККР пока не утвердила этот переход, так как он был выполнен вне трансферного окна.

Ранее Плющенко заявил, что планирует пообщаться по этому поводу с Матыциным.

Сотрудничество Косторной и Тутберидзе началось в 2017 году. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце.

источник: ТАСС
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