Олег Матыцин: Я готов встретиться с Плющенко, но считаю переход Косторной не делом министерства

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает переход Алены Косторной внутренним делом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Я готов встретиться с Плющенко, но считаю, что это не предмет обсуждения в министерстве. Это вопрос исключительно культуры взаимоотношений внутри федерации. У нас ФФККР является очень компетентным органом. И надеюсь, все вопросы между тренерами под руководством федерации будут решены, мы не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому», - цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, Косторная приняла решение покинуть команду Тутберидзе и перейти в академию Плющенко. ФФККР пока не утвердила этот переход, так как он был выполнен вне трансферного окна.

Ранее Плющенко заявил, что планирует пообщаться по этому поводу с Матыциным.

Сотрудничество Косторной и Тутберидзе началось в 2017 году. В прошлом сезоне фигуристка под руководством тренера выиграла два этапа и Финал Гран-при, а также чемпионат Европы в Граце.