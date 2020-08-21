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21 августа 19:11
автор: Виктор Шарафудинов

Олимпийская чемпионка Загитова не выступит на этапах Кубка России

Пропустив эти соревнования, нельзя получить право на участие в чемпионате страны, по итогам которого определится состав сборной.

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала список спортсменов национальной сборной, которые будут выступать на этапах Кубка России.

Среди фигуристок, выступающих в одиночном катании, не оказалось олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой.

В сезоне-2020/21 этапы Кубка России станут отборочными соревнованиями национального чемпионата. Чтобы выступить в Челябинске в конце декабря, необходимо принять участие в двух из пяти этапов Кубка.

По результатам чемпионата России будет определен состав сборной России на чемпионаты Европы и мира следующего года.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019-го, но была включена в основной состав сборной России для подготовки к сезону-2020/21 и тренировалась в группе Этери Тутберидзе на сборе в Новогорске.

1-й этап Кубка России пройдет в Сызрани с 28 по 22 сентября.

источник: Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
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