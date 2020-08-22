Дмитрий Губерниев: А что так все возбуждаются, когда читают новости про Загитову?

«А что так все возбуждаются, когда читают новости про Загитову? Закончила? Не закончила.... Спортсмен, если есть возможность, всегда тянет таким с решением, вспомним Плющенко, Сотникову, других! Ибо пока ты ничего не объявил, ты чаще всего находишься на ставке в ЦСП , на региональной ставке , плюс спонсоры и получаешь деньжата-денежки, а они слаще пряника, милее девушки! Кто ищет ответа быть или не быть, плевал я на Гамлета, коль не умеет жить...», - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган сообщил, что Алина Загитова определится с тем, будет ли она выступать на этапах Кубка России, после контрольных прокатов сборной.

Напомним, что в сезоне-2020/21 этапы Кубка России станут отборочными соревнованиями национального чемпионата. Чтобы выступить в Челябинске в конце декабря, необходимо принять участие в двух из пяти этапов Кубка.