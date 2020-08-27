Васильев рассказал о финансовой подоплеке перехода Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию и заслуженный тренер России Олег Васильев рассказал о том, почему контрактная система в отечественном фигурном катании не препятствует переходам фигуристов, а также объяснил, почему вокруг перехода Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко возник столь большой ажиотаж.

«Давайте все-таки не забывать о том, что в нашей стране спорт финансируется государством, – рассказал в интервью RT Васильев. – Каждый наставник и каждый спортсмен, как правило, получает зарплату из нескольких источников: от Министерства спорта, от клуба, в котором работает, и из фонда поддержки олимпийцев.

Контрактная система вполне может существовать в США или Канаде, поскольку работу тренера там оплачивает сам спортсмен. У нас же система устроена иначе.

Если спортсмен в какой-то момент своей карьеры начинает считать, что его работа с определенным специалистом исчерпала себя и что в плане профессионального и личностного роста он может получить больше у другого тренера, то он уходит. Деньги за работу с ним уже будет получать новый наставник, но только в том случае, если переход оформлен в рамках трансферного окна. Для этого, собственно, оно и существует.

Почему вокруг перехода Косторной такой ажиотаж? Видимо, потому, что помимо государственных зарплат и грантов существуют другие статьи доходов: это призовые, заработанные спортсменом на соревнованиях, гонорары за выступления в тех или иных шоу и рекламные контракты. И вот этих денег прежний тренерский штаб лишается в случае ухода спортсмена. Это больно и обидно, особенно когда речь идёт о титулованном и востребованном фигуристе, но так уж устроена реальность».