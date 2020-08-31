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31 августа 20:05
автор: Юрий Нечаев

Авербух прокомментировал участие Загитовой в шоу «Ледниковый период»

Съемки проекта пройдут в самый разгар сезона.

Хореограф Илья Авербух не подтвердил информацию о том, что Алина Загитова может стать ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

«Я пока не могу ничего подтвердить, извините», - цитирует Авербуха Sport24.ru.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Загитова согласилась стать соведущей Алексея Ягудина в шоу.

Олимпийской чемпионки 2018 года не оказалось среди участников Кубка России. Загитова должна выступить на открытых прокатах в Москве в середине сентября.

источник: Sport24.ru
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