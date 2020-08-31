Авербух прокомментировал участие Загитовой в шоу «Ледниковый период»

Хореограф Илья Авербух не подтвердил информацию о том, что Алина Загитова может стать ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».
«Я пока не могу ничего подтвердить, извините», - цитирует Авербуха Sport24.ru.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Загитова согласилась стать соведущей Алексея Ягудина в шоу.
Олимпийской чемпионки 2018 года не оказалось среди участников Кубка России. Загитова должна выступить на открытых прокатах в Москве в середине сентября.
источник: Sport24.ru