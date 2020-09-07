Татьяна Тарасова: И по сей день мне так кажется, что больше Загитова не выйдет на соревнования

- Я свою точку зрения высказала в прошлом году. Когда она заявила, что делает приостановку, я сказала, что больше она не выйдет на соревнования никогда. И по сей день мне так кажется, - приводит слова Тарасовой «РИА Новости».

Ранее стало известно, что Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным будет вести новый сезон шоу «Ледниковый период».

Напомним, что Загитова приостановила соревновательную карьеру в декабре 2019 года, однако позже возобновила тренировки и была включена в состав сборной России на новый сезон.