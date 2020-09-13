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13 сентября 01:04
автор: Виктор Шарафудинов

Александра Трусова: Нормально переходить к разным тренерам и брать от них самое лучшее

Обладательница бронзовой медали чемпионата Европы прокомментировала смену тренера.

Александра Трусова после короткой программы на контрольных прокатах сборной России высказалась по поводу перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Считаю, что все я делаю правильно, – заявила Трусова в интервью «Первому каналу». – Нормально переходить к разным тренерам и брать от них самое лучшее.

Думаю, что я уже изменилась. Сегодня попыталась это показать и завтра попытаюсь. Хочу показать себя с разных сторон и продемонстрировать, что умею всё хорошо: и катание, и вращения, и прыжки.

Плющенко сразу не говорил, что надо менять. Мы работаем над всем, пытаемся все делать лучше, все по-разному. Что-то по-другому, что-то оставляем.

Не было ли напряженности, когда здесь рядом проходила Этери Георгиевна? Нет, у меня все нормально, мне никакого напряжения не создает».

В минувшем сезоне Трусова заняла третьи места на чемпионате России и чемпионате Европы. О переходе Александру к Евгению Плющенко стало известно в начале мая.

источник: «Первый канал»
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