Евгений Плющенко: Косторная и Трусова тренируются по отдельности. Я эти условия выполнил

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, как в его академии тренируются Алена Косторная и Александра Трусова.

«Они тренируются по отдельности: Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед. Они занимаются в совершенно разных группах. Я эти условия выполнил, конечно. Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам. Если им так комфортнее и спокойнее, то у меня есть такая возможность сделать для них все условия. В общем-то, все условия я и делаю», – цитирует Плющенко сайт «Первого канала».