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13 сентября 01:48
автор: Виктор Шарафудинов

Евгений Плющенко: Косторная и Трусова тренируются по отдельности. Я эти условия выполнил

Ранее фигуристки работали с Этери Тутберидзе.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о том, как в его академии тренируются Алена Косторная и Александра Трусова.

«Они тренируются по отдельности: Алена занимает один лед, Саша занимает другой лед. Они занимаются в совершенно разных группах. Я эти условия выполнил, конечно. Мне главное, чтобы было комфортно моим спортсменам. Если им так комфортнее и спокойнее, то у меня есть такая возможность сделать для них все условия. В общем-то, все условия я и делаю», – цитирует Плющенко сайт «Первого канала».

источник: «Первый канал»
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