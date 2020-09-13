Евгений Плющенко: Произвольная программа у Косторной пока не готова

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная не выступит с произвольной программой на открытых прокатах сборной России.

Об этом сообщил тренер фигуристки Евгений Плющенко.

«Произвольная программа у Алены еще сырая, поэтому на прокатах мы катали только короткую. Подготовить и показать обе программы за такой короткий срок, что Алена перешла к нам, нереально.

Произвольную программу Алене ставит Ше-Линн Бурн по скайпу. Конечно, Ше-Линн приехала бы к нам, но из-за пандемии не получилось, пришлось начать постановку дистанционно», - приводит слова Плющенко официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, вчера Косторная, перешедшая от Этери Тутберидзе в команду Плющенко, представила новую короткую программу.