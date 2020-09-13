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13 сентября 12:13
автор: Юрий Нечаев

Косторная выступала на контрольных прокатах с травмой

В июле фигуристка перешла от Этери Тутберидзе в команду Евгения Плющенко

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная на контрольных прокатах сборной России выступала с травмой.

Об этом сообщил тренер фигуристки Евгений Плющенко.

«У Алены были сложности со здоровьем, была травма. Мы не скрываем, что она каталась вчера в короткой программе даже на уколах, но нам было важно выступить на контрольных прокатах, посмотреть, пообщаться с публикой, федерацией. Алена как большой профессионал сказала - я обязательно буду кататься, в этом плане она молодец», - цитирует наставника ТАСС.

Напомним, вчера Косторная представила новую короткую программу. Фигуристка не будет выступать во второй день прокатов, так как, по словам Плющенко, ее произвольная программа пока не готова.

источник: ТАСС
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Косторная выступала на контрольных прокатах с травмой
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