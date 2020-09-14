Сергей Шахрай: Коляда стал гвоздем прокатов в «Мегаспорте»

- Хочу начать с выступления мужчин. Наконец, порадовал Михаил Коляда, он явно выделялся своим выступлением. Его переход к другому тренеру - Михаилу Мишину – дал такие результаты.

Теперь конкретика. Его команда, я имею в виду и хореографа, поставила Михаилу очень интересную, красивую программу. Она уже выглядит многообещающей, а когда Коляда ее откатает, отшлифует, это будет шедевр.

И радует, что Михаил очень чисто ее откатал. В программе был пока один четверной прыжок, и спортсмен его исполнил чисто. Словом, Коляда стал гвоздем этих прокатов и дал нам надежду на этот сезон.