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14 сентября 14:50
автор: Юрий Волохов

Сергей Шахрай: Лучше всех из девочек - Щербакова

Чемпион мира в танцах на льду Сергей Шахрай поделился мнением от выступления фигуристов сборной России в контрольных прокатах в «Мегаспорте».

- Мы всегда много ждем от наших девочек, однако пандемия наложила свой отпечаток. Все они не смогли показать себя в полном блеске.

Лучшей из всех девушек выглядела Аня Щербакова. В ее катании появилась солидность, настоящее зрелое мастерство и плюс женственность никуда при этом не делась. Аня прекрасно справилась с короткой программой, в произвольной она упала с четверного лутца. Но ведь она решилась на исполнение этого сложного элемента в начале сезона. Со всем остальным она прекрасно справилась. Молодец!

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