Сергей Шахрай: Лучше всех из девочек - Щербакова

- Мы всегда много ждем от наших девочек, однако пандемия наложила свой отпечаток. Все они не смогли показать себя в полном блеске.

Лучшей из всех девушек выглядела Аня Щербакова. В ее катании появилась солидность, настоящее зрелое мастерство и плюс женственность никуда при этом не делась. Аня прекрасно справилась с короткой программой, в произвольной она упала с четверного лутца. Но ведь она решилась на исполнение этого сложного элемента в начале сезона. Со всем остальным она прекрасно справилась. Молодец!