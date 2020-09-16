«Какая движуха для болельщиков!» Губерниев – о возвращении Медведевой к Тутберидзе

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возвращении Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«В спорте можно в одну реку войти дважды! Все определит результат! Если Женя вновь окажется на золотом пьедестале, все было не зря, и даже уход к иностранному тренеру! А какая движуха для болельщиков и журналистов, популярность вида спорта! Не всегда это есть в биатлоне даже, а в лыжах почти нет» – написал Губерниев в соцсети.

Добавим, что 20-летняя уроженка Москвы является двукратной чемпионкой мира, а также призером ОИ-2018 в Пхенчхане.