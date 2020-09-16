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16 сентября 12:35
автор: Артур Гичунцев

«Какая движуха для болельщиков!» Губерниев – о возвращении Медведевой к Тутберидзе

Фигуристка прекратила работу с тренером весной 2018 года и перешла к канадцу Брайану Орсеру.

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о возвращении Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«В спорте можно в одну реку войти дважды! Все определит результат! Если Женя вновь окажется на золотом пьедестале, все было не зря, и даже уход к иностранному тренеру! А какая движуха для болельщиков и журналистов, популярность вида спорта! Не всегда это есть в биатлоне даже, а в лыжах почти нет» – написал Губерниев в соцсети.

Добавим, что 20-летняя уроженка Москвы является двукратной чемпионкой мира, а также призером ОИ-2018 в Пхенчхане.

источник: «Советский спорт»
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