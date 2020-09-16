Траньков - о возвращении Медведевой к Тутберидзе: Верное это решение или нет, покажет результат

Олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал возвращение Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«Это выбор спортсменки. Если они приняли такое решение со своей командой, значит, на то были причины. А верное решение или нет, покажет только время и результат. Если они действительно нашли общий язык с Этери Тутберидзе и помирились, то это только положительная новость. Этому будут рады все, особенно болельщики Медведевой и Тутберидзе», — сказал Траньков News.ru.

Напомним, после Олимпиады-2018 Медведева ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру. Под руководством канадского специалиста россиянка стала бронзовым призером чемпионата мира-2019.