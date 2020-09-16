Александр Жулин: Я очень рад переходу Медведевой к Тутберидзе

Тренер Александр Жулин поделился мнением о возвращении Евгении Медведевой в команду Этери Тутберидзе.

«Я думаю, что это продуманный шаг со стороны обеих. Тяжело было смотреть, как она выпадает из фигурного катания. Медведева — это чистейшая спортсменка тренера Тутберидзе. Очевидно, что последняя знает, как найти подход к Жене. Я этому переходу очень рад», - цитирует Жулина «РИА Новости».

Напомним, после Олимпиады-2018 Медведева ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру. Под руководством канадского специалиста россиянка стала бронзовым призером чемпионата мира-2019.