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16 сентября 20:19
автор: Юрий Нечаев

Этери Тутберидзе: Кто поможет Медведевой, если не мы

Фигуристка прекратила сотрудничество с Брайаном Орсером.

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала воссоединение с Евгенией Медведевой.

«Кто может помочь, как не мы? Все-таки 11 с половиной лет, которые она каталась у нас, не прошли бесследно.

Мне почему-то кажется, что она и психологически надломлена. Хочется помочь ей обрести и физическую форму, и чтобы она чувствовала себя комфортнее», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

Напомним, после Олимпиады-2018 Медведева ушла от Тутберидзе к Брайану Орсеру. Под руководством канадского специалиста россиянка стала бронзовым призером чемпионата мира-2019.

источник: «Первый канал»
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