Орсер - о расставании с Медведевой: Тренировки в удаленном режиме не могли считаться полноценными

Брайан Орсер, бывший тренер Евгении Медведевой, рассказал о причинах, вынудивших фигуристку сменить наставника.

«Разговор на эту тему у нас случился несколько дней назад по FaceTime. И мне, и Жене было понятно, как важно иметь возможность работать с тренером в формате реального времени. Мы сделали все от нас зависящее, чтобы тренировки проходили с максимальной эффективностью. Но работа, конечно же, не могла считаться полноценной», — заявил Орсер в разговоре с RT.

Напомним, после Олимпиады-2018 Медведева ушла от Тутберидзе к Орсеру. Под руководством канадского специалиста россиянка стала бронзовым призером чемпионата мира-2019.

Из-за ситуации, вызванной коронавирусом, Орсер и Медведева не могли работать вместе, так как фигуристка находится в России, а тренер - в Канаде.