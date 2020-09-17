Российский фигурист Александр Самарин не выступит на этапе Кубка России в Сызрани.

Тренер спортсмена Светлана Соколовская сообщила, что ее подопечный получил травму спину на контрольных прокатах сборной России.

«После падения в произвольной программе на прокатах Саша почувствовал боль в спине. Врачи рекомендовали взять паузу, чтобы не усугублять ситуацию. Поэтому этап Кубка России в Сызрани пропускаем», - цитирует наставника ТАСС.

Напомним, этап Кубка в России в Сызрани пройдет с 18 по 22 сентября.

22-летний Самарин является серебряным призером чемпионата Европы-2019, а также победителем московского этапа Гран-при прошлого сезона.