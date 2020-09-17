Сергей Шахрай: Тутберидзе проявила человеческие качества, протянув Медведевой руку

- В чем может прибавить Медведева, возобновив сотрудничество с Тутберидзе?

- У Евгении были проблемы со спиной. Поэтому важно избежать болячек и начать тренировки, чтобы не навредить здоровью фигуристки. Но думаю, они с этим разберутся. Если Тутберидзе взялась за это дело, значит, верит, что все будет нормально.

- Тутберидзе повела себя в этой ситуации благородно и мудро. Ведь имела полное право и отказать…

- Этери Георгиевна продемонстрировала свои человеческие качества. А ведь она рискует, но

в этой трудной для Медведевой ситуации протянула ей руку. Это вызывает большое уважение.