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17 сентября 14:48
автор: Юрий Волохов

Сергей Шахрай: Тутберидзе проявила человеческие качества, протянув Медведевой руку

Чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай – о переходе Евгении Медведевой к Этери Тутберидзе.

- В чем может прибавить Медведева, возобновив сотрудничество с Тутберидзе?
- У Евгении были проблемы со спиной. Поэтому важно избежать болячек и начать тренировки, чтобы не навредить здоровью фигуристки. Но думаю, они с этим разберутся. Если Тутберидзе взялась за это дело, значит, верит, что все будет нормально.

- Тутберидзе повела себя в этой ситуации благородно и мудро. Ведь имела полное право и отказать…
- Этери Георгиевна продемонстрировала свои человеческие качества. А ведь она рискует, но
в этой трудной для Медведевой ситуации протянула ей руку. Это вызывает большое уважение.

источник: «Советский спорт»
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Сергей Шахрай: Тутберидзе проявила человеческие качества, протянув Медведевой руку
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