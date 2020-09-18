Фигуристу Серову диагностировали сотрясение мозга

Фигуристу Максиму Серову в больнице диагностировали сотрясение мозга.

Об этом в интервью ТАСС сообщила тренер 17-летнего фигуриста Анжелика Крылова.

«Мы только что приехали из больницы, сделали все снимки, КТ, – рассказала Крылова. – Выявили сильное сотрясение мозга, не более, поэтому сейчас нужен покой. Конечно, испугались, он упал, решил спасти поддержку, удержать баланс.

Хотели госпитализировать, но отказались, завтра вернемся в Москву. С кубка, конечно, снимаемся, здоровье – главное. Будем восстанавливаться и работать дальше».

На этапе Кубка России в Сызрани Серов выступал в танцах на льду вместе с Анастасией Федоровой. Во время исполнения одной из поддержек во время ритм-танца Максим потерял равновесие и упал на лед, уронив на себя партнершу. Фигуристу пришлось покинуть арену на носилках.