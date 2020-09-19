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19 сентября 12:00
автор: Артур Гичунцев

В РУСАДА отреагировали на информацию о дисквалификации Сотсковой

Ранее сообщалось, что фигуристка наказана пропуском соревнований на 10 лет за подделку медицинской справки.

Пресс-служба РУСАДА опубликовала заявление по поводу утечки информации о дисквалификации участницы Олимпийских игр 2018 года Марии Сотсковой.

«Выражаем глубокое сожаление по поводу информации, распространенной через центральные СМИ, относительно фигуристки Марии Сотсковой со ссылкой на источник в РУСАДА.

Действующие сотрудники РУСАДА неукоснительно соблюдают нормы Общероссийских антидопинговых правил, в соответствии с которыми личность любого спортсмена или иного лица, которое обвиняется РУСАДА в возможном нарушении антидопинговых правил, не может быть публично обнародована РУСАДА до направления уведомления спортсмену.

Ни РУСАДА, ни общероссийские спортивные федерации или их официальные лица не вправе публично комментировать любое незакрытое дело.

По факту указанных публикаций в РУСАДА было проведено служебное расследование. Нарушений со стороны действующих сотрудников РУСАДА не выявлено.

Установлено, что РУСАДА ни в коей мере не причастно к разглашению информации», – говорится в заявлении агентства.

20-летняя россиянка в ноябре 2019 года приняла решение завершить карьеру, но не уведомила об этом РУСАДА.

По этой причине организация продолжала считать ее действующей спортсменкой. В марте этого года фигуристка в ходе внесоревновательной допинг-пробы сдала положительный результат на фуросемид.

источник: РУСАДА
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В РУСАДА отреагировали на информацию о дисквалификации Сотсковой
Ранее сообщалось, что фигуристка наказана пропуском соревнований на 10 лет за подделку медицинской справки.
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