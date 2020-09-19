Щербакова - о короткой программе на этапе Кубка России: Баллы хорошие, но прокатом я недовольна

Двукратная чемпионка России Анна Щербакова прокомментировала свое выступление в короткой программе на этапе Кубка России в Сызрани.

«Баллы очень хорошие, но своим прокатом я недовольна. Мне понравилось, как я ехала весь прокат, за исключением финального каскада, который я сделала намного хуже, чем на разминке. Этим моментом я очень недовольна, все-таки это главная часть моей программы. Хотелось бы в следующий раз кататься только лучше и не допускать таких ошибок», - цитирует фигуристку Sport24.ru.

Напомним, Щербакова лидирует после короткой программы. Подопечная Этери Тутберидзе набрала 82,13 балла и опередила Майю Хромых (69,28) и Анну Фролову (68,19).

Произвольную программу девушки представят в воскресенье.