Ковалев – о победе на Кубке России: Мне повезло, но ребята тоже откатали не лучшим образом

Российский фигурист Артем Ковалев поделился эмоциями после победы на первом этапе Кубка страны.

«К победам не привыкаю, в данный момент хочу работать над собой, чтобы были более стабильные прыжки. Мне повезло, я стал первым, но ребята тоже откатали не лучшим образом. Надеюсь, на втором этапе Кубка России и на чемпионате страны все будет намного лучше. Тренер сказал, что я торопился и на первом прыжке просто не раскрылся.

Доволен, но все равно хотелось бы сделать намного больше. Предыдущие турниры я откатал лучше. В Сызрани был мой рекорд по баллам в короткой программе, но произвольная была не очень удачной», – цитирует Ковалева ТАСС.

Добавим, что следующий этап Кубка России состоится в Москве и пройдет с 10 по 13 октября.