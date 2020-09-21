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21 сентября 20:13
автор: Владислав Корегин

Группу Тутберидзе пополнила фигуристка Садкова из Марий Эл

Ранее в группу 46-летней специалистки вернулась Евгения Медведева.

Фигуристка 2008 года рождения Дарья Садкова, ранее представляющая ГБУ Республики Марий Эл «Спортивная школа по ледовым видам спорта», присоединилась к группе Этери Тутберидзе. Об этом сообщил другой спортсмен «Хрустального» Всеволод Князев.

– Она перешла недавно – недели три назад. Приходили пара человек, но их не взяли, – цитирует Князева ТАСС.

Отмечается, что в данный момент Садкова выступает на первом этапе Кубка России в Сызрани. На лед Дарью выводили специалисты «Хрустального» Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков.

источник: ТАСС
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