Тарасова и Морозов не выступят на этапе Кубка России в Москве

Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на втором этапе Кубка России, который пройдет в Москве.

Об этом сообщил тренер фигуристов Максим Траньков.

«Ко второму этапу Кубка России ребята подготовиться не успевают. Они могут попасть только на последний этап - пятый, он тоже пройдет в Москве», - цитирует Транькова ТАСС.

Напомним, из-за болезни Морозова пара пропустила контрольные прокаты сборной России и первый этап Кубка, который прошел в Сызрани.

Добавим, что Тарасова и Морозов являются двукратными чемпионами Европы.