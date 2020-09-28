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28 сентября 18:34
автор: Юрий Нечаев

Тарасова и Морозов не выступят на этапе Кубка России в Москве

Соревнования пройдут с 10 по 13 октября.

Российский дуэт Евгения Тарасова и Владимир Морозов не выступят на втором этапе Кубка России, который пройдет в Москве.

Об этом сообщил тренер фигуристов Максим Траньков.

«Ко второму этапу Кубка России ребята подготовиться не успевают. Они могут попасть только на последний этап - пятый, он тоже пройдет в Москве», - цитирует Транькова ТАСС.

Напомним, из-за болезни Морозова пара пропустила контрольные прокаты сборной России и первый этап Кубка, который прошел в Сызрани.

Добавим, что Тарасова и Морозов являются двукратными чемпионами Европы.

источник: ТАСС
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