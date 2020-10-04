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04 октября 12:09
автор: Юрий Нечаев

ФФККР не может дать гарантий проведения этапа Гран-при в Москве

Соревнования должны пройти с 20 по 22 ноября.

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) не смогла гарантировать проведение этапа Гран-при в Москве из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Преждевременно говорить о прогнозах на проведение этапа Гран-при. Мы пытаемся сохранить сезон, и пока это удается. Надеемся, что этап в Москве пройдет в соответствии с графиком», - цитирует Когана ТАСС.

Также руководитель Федерации отметил, что в настоящий момент невозможно гарантировать проведение второго этапа Кубка России, который должен состояться в Москве с 10 по 13 октября.

источник: ТАСС
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