Сотникова получила награду «За выдающиеся достижения в спорте»

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) наградила Аделину Сотникову почетным знаком «За выдающиеся достижения в спорте».

Торжественная церемония состоялась во время открытия спортсменкой своей школы по фигурному катанию в воскресенье в Москве.

«Уверен, Аделина сможет организовать прекрасную школу и передать свои знания юным фигуристам. Недавно исполком федерации учредил почетный знак, который называется «За выдающиеся спортивные достижения в фигурном катании на коньках». Знак под номером «один» я вручаю нашей выдающейся олимпийской чемпионке», - приводит ТАСС слова генерального директора ФФККР Александра Когана.

Напомним, 24-летняя Сотникова является Олимпийской чемпионкой 2014 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России.