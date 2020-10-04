Сотникова рассказала, зачем открыла свою школу фигурного катания

Российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала открытие школы Sotka School.

«Конечно же, я готова конкурировать с Плющенко и Тутберидзе. Я на это иду, чтобы быть одной из лучших.

Тройные аксели, четверные - я готова на все, главное, чтобы были готовы дети, чтобы было готово их тело на сто процентов, чтобы они не получили травм», - цитирует спортсменку ТАСС.

Напомним, 24-летняя Сотникова является Олимпийской чемпионкой 2014 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России.

Спортсменка завершила карьеру в марте 2020 года.