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04 октября 12:56
автор: Юрий Нечаев

Сотникова рассказала, зачем открыла свою школу фигурного катания

Торжественная церемония состоялась в воскресенье в Москве.

Российская фигуристка Аделина Сотникова прокомментировала открытие школы Sotka School.

«Конечно же, я готова конкурировать с Плющенко и Тутберидзе. Я на это иду, чтобы быть одной из лучших.

Тройные аксели, четверные - я готова на все, главное, чтобы были готовы дети, чтобы было готово их тело на сто процентов, чтобы они не получили травм», - цитирует спортсменку ТАСС.

Напомним, 24-летняя Сотникова является Олимпийской чемпионкой 2014 года, двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, чемпионкой мира среди юниоров и четырехкратной чемпионкой России.

Спортсменка завершила карьеру в марте 2020 года.

источник: ТАСС
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