Медведева не выступит на этапе Кубка России в Москве

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась с этапа Кубка страны в Москве из-за травмы.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Федерацию фигурного катания на коньках России.

«Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины», - сказал собеседник агентства.

Напомним, в сентябре Медведева прекратила сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером и вернулась в команду Этери Тутберидзе.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.