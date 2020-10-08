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08 октября 12:45
автор: Юрий Нечаев

Медведева не выступит на этапе Кубка России в Москве

Соревнования пройдут с 10 по 13 октября.

Российская фигуристка Евгения Медведева снялась с этапа Кубка страны в Москве из-за травмы.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Федерацию фигурного катания на коньках России.

«Медведева не выступит на Кубке России по фигурному катанию, спортсменка ложится на обследование из-за обострившейся старой травмы спины», - сказал собеседник агентства.

Напомним, в сентябре Медведева прекратила сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером и вернулась в команду Этери Тутберидзе.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

источник: ТАСС
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