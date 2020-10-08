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08 октября 14:04
автор: Юрий Нечаев

Алексей Урманов: Медведевой надо подлечить старые травмы и продолжать выступать

У фигуристки обострилась травма спины.

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал снятие Евгении Медведевой с этапа Кубка России в Москве.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что у фигуристки обострилась старая травма спины и она ложится в клинику на обследование.

«Надо подлечить старые травмы и продолжать выступления. Что паниковать-то? Надо двигаться дальше», - цитирует Урманова News.ru.

Напомним, 20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

В сентябре спортсменка прекратила сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером и вернулась в команду Этери Тутберидзе.

источник: News.ru
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