Алексей Урманов: Медведевой надо подлечить старые травмы и продолжать выступать

Олимпийский чемпион Алексей Урманов прокомментировал снятие Евгении Медведевой с этапа Кубка России в Москве.

В Федерации фигурного катания на коньках России сообщили, что у фигуристки обострилась старая травма спины и она ложится в клинику на обследование.

«Надо подлечить старые травмы и продолжать выступления. Что паниковать-то? Надо двигаться дальше», - цитирует Урманова News.ru.

Напомним, 20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы.

В сентябре спортсменка прекратила сотрудничество с канадским тренером Брайаном Орсером и вернулась в команду Этери Тутберидзе.