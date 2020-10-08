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08 октября 16:32
автор: Артур Гичунцев

Медведева пропустит этап Кубка России: Проблемы со спиной дали о себе знать

Ранее стало известно, что фигуристка вернулась в группе Этери Тутберидзе.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России. Об этом спортсменка сообщила в соцсети.

«Со мной все в порядке. Старые проблемы со спиной дали о себе знать в самый неподходящий момент. Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием.

Надеюсь, болельщики с пониманием отнесутся к ситуации. Ни в коем случае не хочу никого подводить. Спасибо всем за поддержку!

Мне придется пропустить следующий этап Кубка России в Москве. Но мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к другим соревнованиям. Сезон еще в самом разгаре. Все будет хорошо», – написала Медведева в своем Instagram.

источник: «Советский спорт»
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