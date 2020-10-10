Синицина и Кацалапов стали лучшими в ритм-танце на втором этапе Кубка России

Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце на втором этапе Кубка России по фигурному катанию.

Синицина и Кацалапов, представляющие Москву, получили от судей 89,52 балла.

Второе место заняли Аннабель Морозов и Андрей Брагин из Пермского края (77,03), третье – Екатерина Миронова и Евгений Устенко из Санкт-Петербурга (60,42).

Соревнования в произвольном танце пройдут завтра 11 октября и начнутся в 14:30 по московскому времени.

Кубок России