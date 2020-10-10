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10 октября 14:31
автор: Виктор Шарафудинов

Синицина и Кацалапов стали лучшими в ритм-танце на втором этапе Кубка России

Соревнования проходят в Москве в дворце спорта «Мегаспорт».

Чемпионы Европы в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в ритм-танце на втором этапе Кубка России по фигурному катанию.

Синицина и Кацалапов, представляющие Москву, получили от судей 89,52 балла.

Второе место заняли Аннабель Морозов и Андрей Брагин из Пермского края (77,03), третье – Екатерина Миронова и Евгений Устенко из Санкт-Петербурга (60,42).

Соревнования в произвольном танце пройдут завтра 11 октября и начнутся в 14:30 по московскому времени.

Кубок России

2-й этап

Москва, «Мегаспорт»

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Виктория Синицина / Никита Кацалапов (Москва) – 89,52

2. Аннабель Морозова / Андрей Багин (Пермский край) – 77,03

3. Екатерина Миронова / Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 60,42

4. Софья Карташова / Илья Карпов (Свердловская область) – 51,17

5. Елизавета Пасечник / Егор Колосовский (Нижегородская область) – 40,67

источник: «Советский спорт»
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