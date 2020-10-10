Никита Кацалапов: Непонятный год, непонятный сезон, но мы рады, что достойно откатали сегодня

Никита Кацалапов и Виктория Синицина показали лучший результат в ритм-танце на втором этапе Кубка России.

После соревнований Кацалапов пообщался с журналистами.

«Наконец-то мы открыли сезон, долго этого ждали, – цитирует Никиту ТАСС. – Проблемы присутствуют, действительно, они никуда не уходили. Но такой вот непонятный год, непонятный сезон. Мы стараемся все это проходить, травмы постепенно залечиваем, решаем проблемы по мере их пребывания – готовимся, скорее всего, отстаем еще по форме, но должны будем догнать.

Понятное дело, что это не прокат уровня чемпионата Европы прошлого сезона, но это лучше, чем первый прокат прошлого года. Поэтому в целом мы оцениваем нормально этот прокат, он был первым при зрителях, состояние обалденное. Нужно попривыкнуть немного, но мы рады, что достойно откатали сегодня».

Соревнования в произвольном танце пройдут завтра 11 октября.