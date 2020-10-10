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Александра Трусова: Очень хотела показать аксель на соревнованиях
10 октября 18:40
автор: Виктор Шарафудинов
автор фото: @singled_photo / Александра Трусова

Александра Трусова: Очень хотела показать аксель на соревнованиях

Бронзовый призер чемпионата Европы стала третьей в короткой программе на втором этапе Кубка России.

Александра Трусова прокомментировал свое сегодняшнее выступление.

В короткой программе на втором этапе Кубка России в Москве Трусова показала третий результат. Александра впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях, допустив ошибку после приземления.

«У меня была задача – аксель, – рассказала Трусова в интервью «Первому каналу». – Очень хотела показать его она соревнованиях. Работали, конечно, над скольжением, вращением, элементами, прыжками. Стараюсь прыгать все прыжки, которые умею. Подробнее рассказывать не буду, завтра еще соревнования, произвольные, все посмотрите.

Очень ждали соревнования. Я больше волновалась на контрольных прокатах, чем сейчас. Потому что тогда был первый прокат перед публикой. Копия платья у собачки? У нее будет оно зеленого цвета, еще не успели сделать».

Выиграла короткую программу 14-летняя Камила Валиева с результатом 85,1 балла. Второй стала Дарья Усачева (80,39), а результат Трусовой – 75,77 балла.

Произвольную программу девушки покажут завтра 11 октября.

источник: «Первый канал»
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