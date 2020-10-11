Ирина Роднина: Сомневаюсь, что кто-то сможет сыграть меня в кино

- Если предложат снять фильм про вас. Дадите согласие?

- Для начала я посмотрю, кто эти люди, затем прочитаю сценарий. Об игровых видах спорта проще снимать художественные фильмы, чем о таких технических видах, как фигурное катание. Я очень сомневаюсь, что кто-то сможет сыграть меня во время выступления на льду. Так же как моих партнеров Александра Зайцева или Алексея Уланова.

Мне кажется, что обо мне уже снято достаточно документальных фильмов, поэтому не стоит сладкое делать еще слаще.