Морозова и Багин выиграли второй этап Кубка России. Синицина и Кацалапов прервали произвольный танец

На втором этапе Кубка России по фигурному катанию завершились выступления в произвольном танце.

Аннабель Морозова и Андрей Багин показали лучший результат – 120,97 балла. Их сумма с учетом вчерашнего ритм-танца – составила 198 баллов, и это позволило одержать победу.

Сегодня выступили лишь три танцевальных дуэта.

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые вчера стали лучшими в ритм-танце с результатом 89,52 балла, начали свои выступление под музыку Майкла Джексона, но затем Виктория почувствовала боль в колене, что не позволило продолжить произвольный танец.

Ранее с соревнований снялись по медицинским показаниям Елизавета Пасечник и Егор Колосовский.