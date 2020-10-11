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11 октября 15:28
автор: Виктор Шарафудинов

Морозова и Багин выиграли второй этап Кубка России. Синицина и Кацалапов прервали произвольный танец

Соревнования проходят в Москве в дворце спорта «Мегаспорт».

На втором этапе Кубка России по фигурному катанию завершились выступления в произвольном танце.

Аннабель Морозова и Андрей Багин показали лучший результат – 120,97 балла. Их сумма с учетом вчерашнего ритм-танца – составила 198 баллов, и это позволило одержать победу.

Сегодня выступили лишь три танцевальных дуэта.

Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, которые вчера стали лучшими в ритм-танце с результатом 89,52 балла, начали свои выступление под музыку Майкла Джексона, но затем Виктория почувствовала боль в колене, что не позволило продолжить произвольный танец.

Ранее с соревнований снялись по медицинским показаниям Елизавета Пасечник и Егор Колосовский.

Кубок России по фигурному катанию

2-й этап

Москва, «Мегаспорт»

Танцы на льду

Произвольный танец

1. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Пермский край) – 120,97 балла

2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 89,14

3. Софья Карташова – Илья Карпов (Свердловская область) – 78,98

Итоговое положение

1. Аннабель Морозова – Андрей Багин (Пермский край) – 198,00

2. Екатерина Миронова – Евгений Устенко (Санкт-Петербург) – 149,56

3. Софья Карташова – Илья Карпов (Свердловская область) – 130,15

источник: «Советский спорт»
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