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11 октября 16:23
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Жулин: У Синициной безумно болело колено, хотели сниматься еще вчера

Виктория и Никита Кацалапов не смогли показать произвольный танец на втором этапе Кубка России.

Тренер чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова Александр Жулин прокомментировал незавершенное выступление своих подопечных на сегодняшних соревнованиях в Москве.

Синицина и Кацалапов, показав вчера лучший результат в ритм-танце, вышли на лед и начали выступление под музыку Майкла Джексона, но затем Виктория почувствовала острую боль в колене.

«Вышли кататься, как смогли, так и проехали, – отметил Жулин в интервью ТАСС. – Сказал – докуда доедете. Безумно болело колено, хотели сниматься еще вчера. Очень большая боль в колене, будем лечиться, восстанавливаться и готовиться к Сочи. Мы не любим сниматься, но так получилось, не смогли».

Третий этап Кубка России пройдет в Сочи с 29 октября по 2 ноября.

источник: ТАСС
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