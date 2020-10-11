Ковалев из академии Плющенко выиграл второй этап Кубка России

17-летний Артем Ковалев из академии Евгения Плющенко стал победителем второго этапа Кубка России.

Соревнования прошли в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Ковалев, который был вторым после короткой программы, показал лучший результат в произвольной (171,97 балла). Его сума 255,82 балла стала лучшей среди всех девяти участников.

Второе место в итоге занял Александр Самарин, третье – Петр Гуменник, а победитель короткой программы Евгений Семененко – лишь четвертое.

Кубок России

2-й этап