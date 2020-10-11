Ковалев из академии Плющенко выиграл второй этап Кубка России

17-летний Артем Ковалев из академии Евгения Плющенко стал победителем второго этапа Кубка России.
Соревнования прошли в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Ковалев, который был вторым после короткой программы, показал лучший результат в произвольной (171,97 балла). Его сума 255,82 балла стала лучшей среди всех девяти участников.
Второе место в итоге занял Александр Самарин, третье – Петр Гуменник, а победитель короткой программы Евгений Семененко – лишь четвертое.
Кубок России
2-й этап
Москва, «Мегаспорт»
Мужчины
Итоговое положение
1. Артем Ковалев (Москва) – 255,82
2. Александр Самарин (Москва) – 253,10
3. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 249,46
4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 249,05
5. Артем Лежеев (Санкт-Петербург) – 224,74
6. Алексей Ерохов (Москва) – 219,16
7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 201,52
8. Марк Кондратюк (Москва) – 197,92
9. Никита Вахрушев (Ленинградская область) – 151,38
Произвольная программа
1. Артем Ковалев (Москва) – 171,97
2. Александр Самарин (Москва) – 170,33
3. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 169,95
4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 163,22
5. Алексей Ерохов (Москва) – 147,91
6. Артем Лежеев (Санкт-Петербург) – 141,42
7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 127,30
8. Марк Кондратюк (Москва) – 120,91
9. Никита Вахрушев (Ленинградская область) – 103,37