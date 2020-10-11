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11 октября 17:41
автор: Виктор Шарафудинов

Ковалев из академии Плющенко выиграл второй этап Кубка России

Алексей показал лучший результат в произвольной программе мужчин.

17-летний Артем Ковалев из академии Евгения Плющенко стал победителем второго этапа Кубка России.

Соревнования прошли в Москве во дворце спорта «Мегаспорт». Ковалев, который был вторым после короткой программы, показал лучший результат в произвольной (171,97 балла). Его сума 255,82 балла стала лучшей среди всех девяти участников.

Второе место в итоге занял Александр Самарин, третье – Петр Гуменник, а победитель короткой программы Евгений Семененко – лишь четвертое.

Кубок России

2-й этап

Москва, «Мегаспорт»

Мужчины

Итоговое положение

1. Артем Ковалев (Москва) – 255,82

2. Александр Самарин (Москва) – 253,10

3. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 249,46

4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 249,05

5. Артем Лежеев (Санкт-Петербург) – 224,74

6. Алексей Ерохов (Москва) – 219,16

7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 201,52

8. Марк Кондратюк (Москва) – 197,92

9. Никита Вахрушев (Ленинградская область) – 151,38

Произвольная программа

1. Артем Ковалев (Москва) – 171,97

2. Александр Самарин (Москва) – 170,33

3. Петр Гуменник (Санкт-Петербург) – 169,95

4. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 163,22

5. Алексей Ерохов (Москва) – 147,91

6. Артем Лежеев (Санкт-Петербург) – 141,42

7. Антон Шулепов (Санкт-Петербург) – 127,30

8. Марк Кондратюк (Москва) – 120,91

9. Никита Вахрушев (Ленинградская область) – 103,37

источник: «Советский спорт»
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