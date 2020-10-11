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11 октября 19:22
автор: Виктор Шарафудинов

Трусова выиграла второй этап Кубка России, превзойдя в произвольной программе Валиеву

Соревнования прошли в московском «Мегаспорте».

Бронзовый призер чемпионата Европы нынешнего года в одиночном женском фигурном катании Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России.

164,82 балла за произвольную программу позволили Трусовой обойти в борьбе за победу чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Камилы, которая лидировала после вчерашней короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.

Третье место заняла Дарья Усачева, показавшая второй результат в произвольной программе (152,81). Валиевой она в сумме уступила лишь 0,5 балла.

Кубок России по фигурному катани

Второй этап

Москва, «Мегаспорт»

Женщины

Итоговое положение

1. Александра Трусова (Москва) – 240,59 балла в сумме (164,82 за произвольную программу)

2. Камила Валиева (Москва) – 233,70 (146,60)

3. Дарья Усачева (Москва) – 233,20 (152,81)

4. Анна Фролова (Москва) – 201,92 (133,16)

5. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 196,83 (129,73)

6. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 189,02 (130,05)

7. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 171,58 (114,86)

8. Арина Онищенко (Санкт-Петербург) – 155,34 (97,78)

9. Анна Сидорова (Москва) – 152,73 (98,06)

10. Вита Карева (Омская область) – 140,35 (92,97)

11. Алина Забора (Краснодарский край) – 132,46 (87,86)

источник: «Советский спорт»
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