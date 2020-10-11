Трусова выиграла второй этап Кубка России, превзойдя в произвольной программе Валиеву

Бронзовый призер чемпионата Европы нынешнего года в одиночном женском фигурном катании Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России.

164,82 балла за произвольную программу позволили Трусовой обойти в борьбе за победу чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Камилы, которая лидировала после вчерашней короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.

Третье место заняла Дарья Усачева, показавшая второй результат в произвольной программе (152,81). Валиевой она в сумме уступила лишь 0,5 балла.

Кубок России по фигурному катани

Второй этап