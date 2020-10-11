Трусова выиграла второй этап Кубка России, превзойдя в произвольной программе Валиеву

Бронзовый призер чемпионата Европы нынешнего года в одиночном женском фигурном катании Александра Трусова выиграла второй этап Кубка России.
164,82 балла за произвольную программу позволили Трусовой обойти в борьбе за победу чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Камилы, которая лидировала после вчерашней короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.
Третье место заняла Дарья Усачева, показавшая второй результат в произвольной программе (152,81). Валиевой она в сумме уступила лишь 0,5 балла.
Кубок России по фигурному катани
Второй этап
Москва, «Мегаспорт»
Женщины
Итоговое положение
1. Александра Трусова (Москва) – 240,59 балла в сумме (164,82 за произвольную программу)
2. Камила Валиева (Москва) – 233,70 (146,60)
3. Дарья Усачева (Москва) – 233,20 (152,81)
4. Анна Фролова (Москва) – 201,92 (133,16)
5. Станислава Константинова (Санкт-Петербург) – 196,83 (129,73)
6. Валерия Шульская (Оренбургская область) – 189,02 (130,05)
7. Мария Талалайкина (Санкт-Петербург) – 171,58 (114,86)
8. Арина Онищенко (Санкт-Петербург) – 155,34 (97,78)
9. Анна Сидорова (Москва) – 152,73 (98,06)
10. Вита Карева (Омская область) – 140,35 (92,97)
11. Алина Забора (Краснодарский край) – 132,46 (87,86)