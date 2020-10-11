Тренер Трусовой: Обидно за сорванный каскад, на тренировках он выполняется безошибочно

- Обидно сегодня за (сорванный каскад) лутц-риттбергер, так как на тренировках он выполняется безошибочно. Сегодня вышло недоразумение, можно даже так сказать. Прокатом в целом довольны. Разберем его, а после того, как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам, - цитирует Михайлова «РИА Новости».

Напомним, что 164,82 балла за произвольную программу позволили Трусовой обойти в борьбе за победу на этапе чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Камилы, которая лидировала после вчерашней короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.