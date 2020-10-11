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11 октября 21:47

Тренер Трусовой: Обидно за сорванный каскад, на тренировках он выполняется безошибочно

Дмитрий Михайлов, тренер Александры Трусовой, прокомментировал выступление фигуристки на втором этапе Кубка России.

- Обидно сегодня за (сорванный каскад) лутц-риттбергер, так как на тренировках он выполняется безошибочно. Сегодня вышло недоразумение, можно даже так сказать. Прокатом в целом довольны. Разберем его, а после того, как Саша день выдохнет, снова приступим к тренировкам, - цитирует Михайлова «РИА Новости».

Напомним, что 164,82 балла за произвольную программу позволили Трусовой обойти в борьбе за победу на этапе чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Камилы, которая лидировала после вчерашней короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.

источник: «РИА Новости»
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