Дмитрий Михайлов: Готовим физическую форму Трусовой к исполнению пяти четверных

- Будем пробовать усиливать контент по мере поступления, мы готовим ее физическую форму к исполнению пяти четверных. Как будет готова, сразу же добавим, - приводит слова Михайлова ТАСС.

Напомним, что в воскресенье 164,82 балла за произвольную программу позволили Трусовой обойти в борьбе за победу на втором этапе Кубка России чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Камилы, которая лидировала после вчерашней короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.