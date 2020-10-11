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11 октября 22:15

Дмитрий Михайлов: Готовим физическую форму Трусовой к исполнению пяти четверных

Тренер Александры Трусовой рассказал, что программа фигуристки будет усложняться со временем.

- Будем пробовать усиливать контент по мере поступления, мы готовим ее физическую форму к исполнению пяти четверных. Как будет готова, сразу же добавим, - приводит слова Михайлова ТАСС.

Напомним, что в воскресенье 164,82 балла за произвольную программу позволили Трусовой обойти в борьбе за победу на втором этапе Кубка России чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Камилы, которая лидировала после вчерашней короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.

источник: ТАСС
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