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11 октября 23:00

Александр Волков: Трусова прибавила, тренируясь у Плющенко, катание стало женственным

Александр Волков, бывший тренер Александры Трусовой, прокомментировал выступление фигуристки на втором этапе Кубка России.

- Хорошо, что победила. Без косяков не обошлось, но, конечно, молодец, что собралась, сделала свою работу. Именно во второй оценке она прибавила (тренируясь у Плющенко). Опять же, не говорю о вчерашней второй оценке (в короткой программе), но катание стало женственным, - приводит слова Волкова «РИА Новости».

Напомним, что 164,82 балла за произвольную программу позволили Трусовой обойти в борьбе за победу на этапе чемпионку мира среди юниоров 14-летнюю Камилу Валиеву. В сумме Александра набрала 240,59. У Камилы, которая лидировала после вчерашней короткой программы, 146,60 за произвольную и 233,70 в сумме.

источник: «РИА Новости»
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